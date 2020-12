Recomendado para você : Elliot Page, conhecido anteriormente como Ellen Page, fala sobre transgeneridade nas redes

Conheça Elliot Page! Elliot, conhecido anteriormente como Ellen Page, anunciou nesta terça-feira, 1º, que é transgênero.

"Olá, amigos, quero compartilhar com vocês que sou trans, meus pronomes são ele/eles e meu nome é Elliot", escreveu ele, em uma longa declaração nas redes sociais. "Sinto-me sortudo por estar escrevendo isso. Por estar aqui. Por ter chegado a este lugar na minha vida".

O ator de Juno, que atualmente está na série The Umbrella Academy na Netflix, passou a detalhar as emoções que tem experimentado em meio a este anúncio profundamente pessoal.

"Sinto uma imensa gratidão pelas pessoas incríveis que me apoiaram ao longo desta jornada. Não consigo expressar como é notável finalmente amar quem sou o suficiente para buscar meu eu autêntico", escreveu ele. "Fui infinitamente inspirado por tantos na comunidade trans. Obrigado por sua coragem, sua generosidade e trabalho incessante para tornar este mundo um lugar mais inclusivo e compassivo. Oferecerei todo o apoio que puder e continuarei a lutar por uma sociedade mais amorosa e igualitária".

Page também foi franco sobre suas preocupações e medos como uma pessoa transgênero. "Também peço paciência. A minha alegria é real, mas também é frágil. A verdade é que, apesar de me sentir profundamente feliz agora e saber quantos privilégios carrego, também estou com medo. Estou com medo da invasão, do ódio, das ‘piadas' e da violência".