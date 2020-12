Recomendado para você : Corpo de influencer desaparecida é encontrado em beira de estrada

A família da influencer Alexis Sharkey procura por respostas após seu corpo ser encontrado nu na beira de uma estrada em Houston, no Texas. Segundo a emissora local, KHOU11, Alexis, de 26 anos, estava desaparecida desde o sábado, 28, após ela não comparecer a um compromisso com amigos.

A preocupação aumentou quando seus familiares perceberam que ela não tinha postado nada nas redes sociais em 12 horas e eles não conseguiram entrar em contato com a jovem. Além disso, um amigo disse à emissora que ninguém abriu a porta do apartamento que ela dividia com o marido, de 49 anos.

No domingo, 29, a família da influencer foi notificada de que seu corpo foi encontrado por trabalhadores na beira de uma rodovia de Houston, no início da manhã, segundo a KHOU11. O canal afirma que não havia sinais óbvios de trauma e a causa da morte depende de uma autópsia.

Uma das amigas de Alexix, Tanya Ricardo, disse à KHOU11: "Quero dizer, a jogaram na beira da estrada, nua, igual lixo. Eu não entendo... Ninguém escapa de algo assim. Ninguém".