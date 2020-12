Recomendado para você : Madonna aparece com os 6 filhos em vídeo raro

Madonna, que postou meme brasileiro no Instagram, surgiu em vídeo raro com os 6 filhos. Nessa segunda-feira, 30, Madonna compartilhou momento em família no Dia de Ação de Graças.

Ao som de "Love Me Or Leave Me", de Nina Simone, a rainha do pop se juntou aos herdeiros para uma foto. "Uma linda lembrança... Feliz Dia de Ação de Graças", escreveu a cantora.

A estrela foi mãe pela primeira vez em outubro de 1996, quando deu à luz Lourdes "Lola" Leon, de 24 anos, fruto da ex-relação com Carlos Leon. Quatro anos depois, em agosto de 2000, ela deu à luz Rocco Ritchie, de 20 anos, seu filho com o ex-marido Guy Ritchie. Em 2006, a musa adotou David Banda, de 15 anos, no Malawi, e três anos depois ela conseguiu a aprovação para adoção de Chifundo "Mercy" James, de 14 anos. A família cresceu mais uma vez em 2017, quando ela adotou no Malawi as irmãs gêmeas, Stella e Estere, de 8 anos.