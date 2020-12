Mayra Cardi se diz arrependida de expor traições de Arthur Aguiar

Mayra Cardi abriu o jogo sobre o fim de seu casamento com Arthur Aguiar. Em entrevista ao Luciana By Night, de Luciana Gimenez, Mayra se disse arrependida por ter exposto traições de Arthur.

"Lógico que eu estava sofrendo com tudo, falei aquelas coisas com várias finalidades. Só que me arrependo porque não consegui dimensionar a consequência que isso teria na vida dele", disse a musa. "E o negócio virou uma bola de neve. As pessoas, no direito delas, acabaram querendo brincar de juízas, ‘vamos queimá-lo vivo, condenar a vida dele".

Para quem não se lembra, o casal se separou em maio deste ano; e, meses depois, a coach revelou que vivia um relacionamento abusivo, sendo traída várias vezes.