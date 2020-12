Millie Bobby Brown chora e pede respeito aos fãs após excluir TikTok

Amy Sussman/WireImage

Com um apelo aos seus quase 40 milhões de seguidores no Instagram, a musa de 16 anos pediu para que os fãs fossem mais corteses. "Vocês têm que mostrar mais respeito pelos outros, não importa quem sejam ou o que façam. São apenas boas maneiras".

E, de acordo com os internautas, isso pode ter sido motivo da saída da estrela do TikTok. Mais tarde, ela retornou ao Instagram e garantiu que já estava melhor.

"Estou totalmente bem agora. Mas estava emocionada no momento porque me senti desconfortável e desrespeitada", disse a atriz.

Enquanto isso, a conta oficial do Twitter dos escritores de Stranger Things pareceu apoiar a protagonista da série. "Seja gentil com os outros. Encontre compaixão. Use uma máscara. Todas essas coisas custam zero dólares e consomem um total de zero energia", escreveram eles.