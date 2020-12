Kourtney Kardashian flerta com ator de The Undoing, Edgar Ramírez

Kourtney Kardashian está flertando na web! Kourt trocou mensagens carinhosas com o ator de The Undoing, Edgar Ramírez, no Instagram.

No final de semana, a estrela de Keeeping Up With the Kardashians delirou com a série de sucesso da HBO na rede social e não deixou de flertar com um dos atores do elenco. Como não amar?

"Quem matou Elena Alves?", escreveu ela, em uma de suas legendas, referindo-se a um dos personagens da atração, no domingo, 29. A musa compartilhou diversas fotos sensuais na rede social.

Percebendo a legenda dela, Edgar, que deu vida ao detetive Joe Mendoza na série limitada, compartilhou o post e mandou: "Sou todo ouvidos".