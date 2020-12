Mariana Rios termina noivado e revela doença que provoca aborto

Mariana Rios se abriu na segunda-feira, 30, nas redes sociais. Em vídeo de seis minutos, Mariana revelou que descobriu ter uma doença autoimune que causa aborto, assim como ocorrido em julho deste ano.

A atriz se refere às mulheres que passaram por aborto espontâneo, pois recebe muitas mensagens daquelas que "sofreram e ainda sofrem com a dor da perda".

"Eu queria compartilhar com vocês como foi meu processo, como eu consegui passar por tudo isso e como eu conduzi todo meu caminho, meu pensamento, pra um lugar de gratidão e sair de um lugar de sofrimento", disse ela. "Assim que eu tive a perda, estava tudo certo, todos os meus exames, tudo normal, o bebê crescendo normalmente, mas senti essa necessidade de investigar o porquê da minha perda e sempre com o pensamento de gratidão, de ter passado por aquilo, de ter aprendido, de ter evoluído e me transformado em uma mulher totalmente diferente".