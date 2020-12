Rita Ora publica pede desculpa por quebrar a quarentena com festa de aniversário

Rita Ora decidiu se pronunciar após dar uma festa de aniversário dos seus 30 anos em Londres durante o final de semana.

Nessa segunda-feira, 30, a cantora de Anywhere usou o Instagram Story para dar uma desculpa formal por ter provocado uma grande aglomeração, apesar do Reino Unido estar em quarentena por causa da pandemia do coronavírus.

"Oi pessoal, eu organizei uma pequena reunião com alguns amigos para celebrar o aniversário dos meus 30 anos", disse a estrela, que fez 30 anos no dia 26 de novembro. "Foi uma decisão de última hora influenciada pelo fato de que achávamos que isso não seria um problema, já que a quarentena está terminando".

Ela continuou: "Eu sinto muito por quebrar as regras e entendo que isso coloca as pessoas em risco. Foi um erro sério de julgamento e não há desculpas para isso. Levando em consideração as restrições, eu percebo o quanto fui irresponsável por sair da quarentena e achar que estava tudo bem com isso".

Rita terminou o post dizendo: "Eu me sinto ainda mais constrangida por saber o quanto as pessoas estão trabalhando para acabar com essa doença terrível e quantos sacríficios elas fizeram para que todos ficássemos seguros. Apesar disso não corrigir o meu erro, eu queria me desculpar sinceramente".