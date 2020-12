Recomendado para você : Ivy Moraes se pronuncia sobre boatos de traição: "O casamento vai acontecer"

Ivy Moraes se pronunciou sobre os boatos de traição do noivo Rogério Fernandes. Através de comunicado à imprensa, Ivy disse que seu casamento com Rogério vai acontecer.

Nesta segunda-feira, 30, a colunista do O Dia, Fabia Oliveira, revelou que a ex-BBB descobriu a traição do noivo às vésperas da união do casal em Cancún, no México. Segundo a jornalista, ela recebeu prints e áudios de uma conversa de Rogério com uma mineira de 30 anos, onde eles marcavam um encontro no motel, em outubro.

"Gente, quero esclarecer essas notícias que estão saindo a respeito do meu relacionamento! Eu e o Rogério passamos por uma fase difícil há mais ou menos um mês, houve alguns desentendimentos e nos afastamos por um período, foi quando o fato aconteceu!", disse Ivy.