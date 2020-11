Ivy Moraes descobre traição às vésperas de casamento, diz colunista

Ivy Moraes, que participou do Big Brother Brasil 20, descobriu traição do noivo Rogério Fernandes. Segundo a colunista Fabia Oliveira, do O Dia, Ivy soube da infidelidade de Rogério às vésperas de seu casamento em Cancún.

O veículo afirma que o casal tem uma união marcada no dia 11 de dezembro no México para celebrar os quase 10 anos juntos. Após passarem 8 meses e meio separados, eles reataram logo após a saída da ex-sister do BBB.

Fabia revela que recebeu prints e áudios de conversa entre Rogério e uma mineira, de 30 anos. Após a troca de mensagens, eles se encontraram em um motel, em Belo Horizonte, em outubro. Na época, Ivy estava em Angra dos Reis a trabalho.