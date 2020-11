Recomendado para você : Khloé Kardashian diz que não liga para o que os outros pensam após viagem de Tristan

Khloé Kardashian, que reatou relação com Tristan Thompson, deixou claro não se abala com a opinião alheia. Em posts no Instagram, Khloé revelou que não se importa com o que os outros pensam.

As frases motivacionais surgiram no mesmo dia em que Tristan viajou de Los Angeles para Boston para começar os treinos de seu novo time na NBA, o Boston Celtics.

"Sua vida não é sua se você sempre se importar com o que os outros acham", postou a fundadora da Good American nesse sábado, 28.

Já no domingo, 29, a estrela de KUWTK postou mais mensagens no Stories. "Sua mente vai acreditar em tudo o que você disser. A alimente com fé. A alimente com verdade. A alimente com amor", dizia um dos posts. "Deixe estar. Sim, eles te fizeram mal, mas você se prejudica quanto mais tempo guardar esse rancor".