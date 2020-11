Recomendado para você : Mãe de Neymar e Tiago Ramos reatam namoro e viajam para Cancún

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, reatou namoro com Tiago Ramos, afirma o jornal Extra. Segundo o veículo, após a reconciliação, Nadine e Tiago até fizeram viagem especial em destino paradisíaco.

Na última quarta-feira, 25, o casal viajou para Cancún, no México. No Instagram, a mãe do craque do futebol postou clique me meio ao mar do Caribe e escreveu: "Pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou..."

O Extra ainda revela que na quinta-feira, 26, um vídeo da dupla em voo de São Paulo para o Panamá circulou nas redes sociais.