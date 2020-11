Maldivas, série de Bruna Marquezine e Manu Gavassi, estreia em 2021 na Netflix

Lucas Cunha/Netflix

Marquezine interpreta a goiana Liz, que se muda para o Rio com objetivo de reencontrar sua mãe, que morre em um incêndio misterioso. Já Gavassi dá vida à Milene, a "rainha" do Maldivas, que tem uma vida que parece perfeita ao lado do marido, o cirurgião plástico Victor Hugo, interpretado por Klebber Toledo.

Sheron Menezzes é Rayssa, uma ex-cantora de axé que se tornou empresária, casada com o ex-vocalista de sua banda, Cauã (Samuel Melo). Já Carol Castro dá vida à Kat, uma mãezona que convive com o marido Gustavo (Guilherme Winter) em prisão domiciliar.