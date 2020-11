Recomendado para você : Fazenda da família de Jennifer Lawrence é destruída por incêndio

Jennifer Lawrence, que criou conta no Twitter por Breonna Taylor, teve uma notícia triste no final desta semana. A fazenda da família de Lawrence, que fica no Kentucky e funciona como acampamento de verão para crianças, foi destruída por um incêndio.

Segundo post do Facebook do Acampamento Hi Ho, o acidente aconteceu nessa sexta-feira, 27, um dia após o feriado de Ação de Graças. "É com muita dor que confirmamos as notícias de que perdemos nosso celeiro na última noite em um horrível incêndio. Estamos profundamente gratos que nenhuma pessoa ou animal se machucou, mas ainda estamos em luto pela perda de anos de trabalho e memórias que se passaram nessas paredes".

Blaine Lawrence, irmão de Jennifer, é o dono e diretor do acampamento. A atriz, que cresceu em Louisville, também foi vista no acampamento ao longo dos anos. "Palavras não podem dscrever a dor que sentimos, mas estamos tão incrivelmente gratos pelo Corpo de Bombeiros de Simpsonville e todos os outros bombeiros que responderam à nossa emergência", continuou a nota. "Vocês são heróis de verdade. Nós também estamos gratos pelos incontáveis membros de nossa comunidade que nos apoiaram durante esse momento. Seu amor e bondade significam o mundo para nós".