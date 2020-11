David Prowse, ator que interpretou Darth Vader, morre aos 85 anos

THIERRY ZOCCOLAN/AFP via Getty Images

Star Wars perdeu outra estrela.

David Prowse, que interpretou fisicamente Darth Vader na trilogia original, morreu. Ele tinha 85 anos. O empresário dele, Thomas Bowington, disse ao BBC News que Prowse faleceu após ter uma doença. Em 2018, a CNN revelou que Prowse estava tratando câncer na próstata. O ator tinha uma esposa, Norma, e três filhos.

Bowington disse que a morte dele "é uma perda de partir o coração para milhões de fãs no mundo todo". Ele também disse em um comunicado para a BBC News: "Que a força esteja com ele, sempre! Apesar de ser famoso por interpretar vários vilões - para mim, e para todo mundo que conhecia e trabalhava com Dave, ele era um heróis em nossas vidas".

O astro, que já foi bodybuilder, foi escalado como Darth Vader por causa de seu grande físico e interpretou ele mascarado em pessoa. Porém, foi James Earl Jones que deu voz ao personagem. No último filme da trilogia original, O Retorno do Jedi, o falecido Sebastian Shaw interpretou o vilão quando sua face foi revelada para Luke Skywalker, vivido por Mark Hamill.