Born to Fashion, do E!, é indicado à Melhor Reality Show no prêmio F5

O reality show Born to Fashion, do E!, está concorrendo ao prêmio F5, da Folha de São Paulo, que celebra os melhores do ramo de entretenimento no ano de 2020.

Segundo a lista oficial, o programa está concorrendo na categoria de Melhor Reality Show ao lado de BBB 20, De Férias com o Ex, A Fazenda 12 e Nasce Uma Rainha.

Para quem não sabe, neste ano as indicações do prêmio passaram por algumas alterações por causa da pandemia. Por isso, categorias como Melhor Novela, por exemplo, foram trocadas por Melhor Reprise. Para ver a lista completa e votar, é só entrar no site oficial clicando aqui!