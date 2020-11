Produtores de Uma Galera do Barulho pedem desculpa por piada com Selena Gomez

Os fãs de Selena Gomez estão revoltados com o reboot de Uma Galera do Barulho no serviço de streaming Peacock.

Os seguidores da cantora defenderam ela no Twitter nesse sábado, 28 de novembro, após a série incluir várias cenas fazendo referência ao transplante de rim que ela fez em 2017. O sexto episódio, chamado Teen-Line, inclui duas cenas nas quais a cirurgia de Selena foi citada.

Em uma delas, duas estudantes, que não são atrizes principais, discutem sobre quem foi a doadora do rim para Selena. "É fato que a doadora de Selena Gomez foi a mãe de Justin Bieber", uma personagem disse, de acordo com um vídeo no Twitter. "Eu queria ter o meu celular aqui para te provar".

"Provar o que? Você é uma idiota", a outra personagem respondeu. "O rim foi de Demi Lovato. Elas são melhores amigas... como eu e você éramos".

Em 2017, Selena revelou que ela recebeu um transplante de rim de sua amiga, que também é atriz de Grown-ish, Francia Raisa.