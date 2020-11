MC Rebecca e Elza Soares lançam parceria em "A Coisa Tá Preta"

MC Rebecca e Elza Soares acabam de lançar parceria nesta sexta-feira, 27! Rebecca e Elza cantam juntas na faixa "A Coisa tá Preta".

Na música, "as cantoras exaltam a ancestralidade e destacam as lutas e manifestações culturais, trazendo no samba rock as divindades religiosas de matrizes africanas e outros elementos que representam a identidade e alegria do povo negro".

A parceria surgiu após convite de Rebecca, que desejava há muito tempo gravar com a cantora para que elas pudessem manifestar suas origens e influências.