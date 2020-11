Recomendado para você : Kendall Jenner revela que teve problemas com saúde mental na pandemia

Até Kendall Jenner tem seus dias bons e ruins!

Após ter uma briga feia com sua irmã em KUWTK, Kendall usou as redes sociais para revelar que teve problemas com saúde mental durante esse ano. Além disso, a modelo também dividiu o que faz para se sentir melhor.

"No último ano eu notei que algumas vezes foi difícil me manter feliz. Eu tive uns problemas com a minha saúde mental", disse ela para os seus 30 milhões de seguidores. "O que me ajuda a seguir em frente é gratidão! Seja grato pelo que você tem! Estou mandando muito amor para vocês".

Kendall imediatamente recebeu o apoio de vários fãs e seguidores. "O seu apoio significa muito para mim", disse ela para um dos seguidores. "Estou grata em ter você", comentou com outro. Muito amor!