Recomendado para você : Nego do Borel e Duda Reis viajam para Dubai e Maldivas

Nego do Borel e Duda Reis, que tiveram momentos de tensão com os pais da influencer, embarcaram para Dubai, nessa quinta-feira, 26. Através de posts no Instagram, Nego do Borel revelou que ele e Duda vão tirar alguns dias de descanso.

Em post onde surge em seu assento do avião, segurando uma taça de champanhe, o funkeiro ainda revelou que eles também vão para as Maldivas. "Tô com essa roupa desde às 14h, devo tá todo fedido mano, partiu Dubai e depois Maldivas, descansar um pouco!", escreveu ele.

Nos Stories ele mostrou mais detalhes do embarque andando de máscara pelo aeroporto, trocando dinheiro no câmbio e os momentos ao lado da noiva.