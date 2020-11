As maiores transformações de look das celebridades na pandemia

Com a pandemia do coronavírus, o mundo todo parou para entrar em quarentena e praticar o isolamento social. Porém, assim como nós, alguns famosos se sentiram um pouco entediados em casa. A solução? Fazer o passatempo favorito de todo mundo durante a quarentena: mudar o look!

É isso mesmo! Assim como seus amigos (e talvez até você), os famosos aproveitaram o tempo em casa para dar um tapa no visual, seja ele com ajuda profissional ou não. Por isso, fizemos uma galeria com as transformações que mais gostamos para você ver com a gente.