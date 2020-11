PC Siqueira volta a falar sobre acusações de pedofilia após reativar canal

"Em respeito àqueles que admiram meu trabalho e que me acompanham, eu devo esclarecer algumas coisas que, nos últimos meses, foram objeto de muita especulação, achismo e boatos por todos os lados. Por orientação de meus advogados, me mantive calado até agora, mesmo sofrendo muito com toda a perseguição e acusações injustas e mentirosas a que fui submetido, e com a impossibilidade de explicar aos meus seguidores acerca da não veracidade, distorção e manipulação dos fatos, o que causou gravíssimos danos à minha saúde física e mental", disse ele.

"Essa orientação, evidentemente, visou tão somente colaborar com os trabalhos da Justiça no esclarecimento total dos fatos, já que nunca fiz nada de incorreto e isso já está sendo provado perante as autoridades. Além disso, é de meu maior interesse que tudo seja devidamente elucidado perante as autoridades competentes para que eu, minha família e amigos prossigamos nossas vidas sem as constantes ameaças de morte e agressões que estamos sofrendo".