Charles e Camilla desativam respostas no Twitter após polêmica em The Crown

Príncipe Charles e sua esposa, Camilla, duquesa da Cornualha, desativaram os comentários em posts de sua conta oficial no Twitter. A polêmica surge após a repercussão da 4ª temporada de The Crown, que retrata a história de Charles e Camilla em meio ao casamento do príncipe com Princesa Diana.

Alguns seguidores notaram que somente as pessoas que são seguidas e mencionadas pela conta da Clarence House podem responder em tweets recentes. A razão para essa atitude pode ter a ver com as respostas de internautas que estão furiosos com Camilla e Charles pelo suposto tratamento que eles deram à saudosa Lady Di. Os escândalos da família real vieram à tona novamente após o lançamento da nova temporada de The Crown.

Na série, Emma Corrin interpreta Diana, enquanto Emerald Fennell dá vida à Camilla, e Josh O'Connor interpreta Charles. Embora o príncipe tenha afirmado que seu caso com Camilla começou anos depois de seu casamento com Diana, na série, os dois estão romanticamente envolvidos durante toda a relação. Charles e Diana se separaram em 1992 e se divorciaram oficialmente em 1996.