Recomendado para você : Carlos Bertolazzi se descuida e mostra parte íntima em vídeo

Carlos Bertolazzi passou por uma saia justa na web nessa quarta-feira, 25! Carlos se descuidou e acabou aparecendo como veio ao mundo em vídeo no Stories.

O chef de cozinha fazia um publi de uma pizzaria no Instagram e não notou que estava pelado no vídeo enquanto exibia os produtos. Ele conta com 693 mil seguidores na rede social.

Carlos logo apagou a publicação, mas os internautas foram mais rápidos e tiraram print da imagem. "Bertolazzi foi mostrar as pizzas que ganhou e acabou mostrando o peru HAHAHAHAHA", escreveu um internauta.

Atualmente Bertolazzi é apresentador do Fábrica de Casamentos ao lado de Chris Flores, no SBT.