Paolla Oliveira e Douglas Maluf terminam namoro, diz colunista

Sempre discretos, o casal assumiu o namoro no Carnaval deste ano, mas os rumores de romance começaram em novembro de 2019.

Na época, Fabia Oliveira afirmou que Paola começou a ter aulas de coaching na Globo com Douglas, em novembro de 2018, quando ainda namorava o diretor Papinha, segundo o que mostra o primeiro registro do coach com a cliente no Instagram. Ele também já deu aulas para outras famosas como Angélica, Fernanda Souza, Claudia Raia e Grazi Massafera.