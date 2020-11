Sabrina Sato revela que pai está há 12 dias internado com Covid-19

"Quando saiu o positivo, como ele é diabético, conversei com médicos e decidimos interná-lo. Meu irmão [Karin Sato] está com ele direto. Eu fiquei com Zoe, porque Duda [Nagle] está com Leda [Nagle] no hospital e está direto com ela lá. Pra vocês entenderem a loucura desse período".

A estrela ainda exaltou o trabalho dos profissionais de saúde e aconselhou os fãs a tratarem a doença de forma séria.

"Está sendo uma loucura. Vou agora visitar meu pai. Minha dica é pra vocês se cuidarem, cuidarem da família de vocês, ficarem atentos, fazerem exames se tiverem sintomas, uma dor de cabeça, uma febre. Não é brincadeira! Confiarem nos médicos, todos os profissionais da saúde estão prontos para cuidar da gente, com todos amor que eles têm à profissão, às pessoas. Eles fazem um trabalho sensacional, excepcional", contou.