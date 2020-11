Flay se inspira em look icônico de Madonna em novo single

No vídeo postado no Instagram, a estrela protagoniza cena, que se passa anos atrás, onde revela às amigas que vai usar o mesmo look ousado da cantora americana.

"Vocês já viram a roupa que a Madonna usou no último show dela?", diz Flay.

"Em casa ninguém deixa eu ver", responde uma de suas BFs.

"Eu mandei fazer vários desses pra mim!", celebra a cantora.

"Você tá doida? A cidade toda vai falar mal de você. Que garoto vai querer casar com você?! Você vai manchar a moral da sua família", falam as amigas, desaprovando a atitude de Flay. "Promete que você não vai fazer isso, amiga!"

"Vocês acham isso mesmo? Eu vou fazer do mesmo jeito!", responde a gata. OMG!

Assista abaixo: