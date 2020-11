Irmão de Princesa Diana lamenta aborto sofrido por Meghan Markle

A atenção em torno de Diana e suas lutas ressurgiram com o lançamento da quarta temporada da série de sucesso da Netflix, The Crown, no início deste mês. A produção retrata o relacionamento da princesa e de Charles em meio ao nascimento de seus filhos, o rompimento de seu casamento, seus respectivos casos extraconjugais e o aumento da fama da "Princesa do Povo" ao redor do mundo.

"Eu apenas vi um trecho da atriz retratando Diana, então eu sei um pouco", disse o irmão de Diana no programa Lorraine. "Eu acho que ajudaria muito a série The Crown se no início de cada episódio, eles declarassem que isso não é verdade, mas é baseado em alguns eventos reais, porque então todos entenderiam que isso é um drama pelo drama".