Conheça Franciny Ehlke, suposto novo affair de Luan Santana

Franciny é influencer e se descreve como "criadora" em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 12 milhões de seguidores.

Ela também possui um canal no YouTube, onde compartilha vídeos de diversos temas, como vlogs de seu dia a dia, dicas de beleza, teste de produtos, provas de looks, desafios, entre outros. Na rede social ela acumula 10 milhões de inscritos e recentemente celebrou o número com post especial.

"Eeee, FINALMENTE chegou nosso PLAY DE DIAMANTE do YouTube! Eu ainda não consigo acreditar que temos 10 milhões de inscritos... e ele é muito mais lindo pessoalmente! Amo vocês e GRATIDÃO", escreveu ela.