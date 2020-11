Diego Maradona morre aos 60 anos

O jogador, conhecido mundialmente, atuou em quatro Copas do Mundo: 1982, 1986, 1990 e 1994, sendo campeão com a Argentina em 1986.

Ele começou sua carreira no clube Argentinos Juniors, onde após mostrar seu potencial, conquistou uma vaga no Boca Juniors, seu time do coração. Em seguida, ele passou pelo Barcelona e pelo Nápoli, onde conquistou o título italiano.

Ele ainda jogou no Sevilla e Newell's Old Boys, antes de encerrar sua carreira no futebol, no Boca, em 1998.

Nossos sentimentos à família e amigos de Diego Maradona.