Meghan Markle revela que sofreu aborto espontâneo em julho

Meghan Markle, que emprestou sua casa com Príncipe Harry à Princesa Eugenie, desabafou sobre momento delicado que viveu neste ano. Em texto para o The New York Times, publicado nesta quarta-feira, 25, Meghan contou ao público sobre o aborto espontâneo que sofreu em julho.

A duquesa de Sussex iniciou o texto falando sobre uma particular manhã de julho que "começou normal como qualquer outro dia".

"Fiz o café da manhã. Alimentei os cachorros. Tomei as vitaminas. Encontrei uma meia perdida. Peguei um giz de cera que rolou para debaixo da mesa. Prendi meu cabelo em um rabo de cavalo antes de pegar meu filho no berço", disse ela sobre a rotina com Harry e o filho Archie Harrison. "Após trocar sua fralda, eu senti uma forte cólica. Eu caí no chão com ele em meus braços, cantarolando uma canção de ninar para manter nós dois calmos, a melodia alegre contrastava fortemente com a minha sensação de que algo não estava certo", disse Meghan.

"Eu sabia que enquanto eu agarrava meu primeiro filho, eu estava perdendo o meu segundo".