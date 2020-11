The Weeknd chama Grammy de "corrupto" após não receber indicações

"Nós entendemos que The Weeknd está desapontado por não ser indicado. Eu fiquei surpreso e tenho empatia pelo o que ele está sentindo. Sua música neste ano foi excelente, e suas contribuições à comunidade musical e o mundo são merecedoras da admiração de todos".

A declaração também negou as legações de uma matéria do site TMZ citando fontes que descreveram negociações tensas entre The Weeknd e a Academia discutindo se o cantor se apresentaria na cerimônia do Grammy ou no show do intervalo do Super Bowl. O veículo afirmou que sua escolha de cantar no jogo anual da NFL criou uma situação chata entre os chefões do Grammy que podem ter impactado a votação.

"Nós ficamos felizes quando descobrimos que ele se apresentaria no Super Bowl, e nós amaríamos que ele também se apresentasse no palco do Grammy no fim de semana anterior. Para ser claro, a votação em todas as categorias terminou antes do anúncio da performance de The Weeknd no Super Bowl, então de nenhuma forma afetou o processo de indicação", disse ele.

Harvey contou à Variety, pouco antes das indicações serem anunciadas, que ele não acredita que a falta de indicações de The Weeknd implica uma falha no processo de votos. Ele explicou que as decisões de indicações nos quatro prêmios 'principais'—Melhor Álbum, Canção, Gravação e Artista Revelação—é decidido por um corpo eleitoral de cerca de 20 pessoas.