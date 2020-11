Miley Cyrus diz que está sóbria há duas semanas após recaída

Vijat Mohindra

A cantora adicionou: "Eu não tenho um problema com bebida. Eu tenho um problema com as decisões que eu tomo após passar um certo nível. Eu só quero estar 100% acordada 100% do tempo".

"Eu tenho muita disciplina", Cyrus continuou. "Por isso nunca é fácil, mas para mim é melhor estar sóbria ou entrando e saindo da sobriedade. Porque o dia que eu me canso, eu realmente me canso, mas o dia que eu quero, eu quero. Entende? Mas quando eu não quero, eu realmente não quero. Eu sou bem disciplinada".

Depois, Cyrus refletiu sobre o último ano de sua vida e como a morte de astros como Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison e Kurt Cobain (que morreram aos 27 anos) a inspiraram a ficar sóbria.

"Os vinte e sete foi um ano em que eu realmente tive que me proteger. Em que eu realemnte quis ficar sóbria, porque perdemos muitos ícones com 27", disse ela. "É uma idade importante. Ou você vai para o próximo capítulo, ou vai tudo acabar ali. Eu sinto que alguns dos artistas não sabiam lidar com o proprio poder, a própria energia, a própria força. É muita energia. E eu nasci com isso".