Nanda Costa compra casa de R$ 700 mil em Paraty, diz jornal

Instagram/@nandacosta

A percussionista e a atriz da Globo assumiram a relação no dia 12 de junho de 2018, data que é comemorado o Dia Dos Namorados.

Através de post no Instagram, Nanda escreveu: "Mais um 12/06 com ela".

No clique, as duas surgem em clima apaixonado, com os rostos colados em um bar.