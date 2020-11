Recomendado para você : Diretor que constrangeu ator de Euphoria em audição virtual se desculpa

O diretor Tristram Shapeero confirmou publicamente que ele é o diretor no vídeo de Lukas Gage, que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, Tristram critica a aparência do apartamento de Lukas, sem saber que seu microfone estava ligado.

O britânico, que tem créditos em séries como Veep, Unbreakable Kimmy Schmidt e Never Have I Ever, se pronunciou através do site Deadline. Em texto entitulado "Zoom e Destruição; Uma audição online dá errado", Tristram primeiro comentou sobre seus comentários vazados durante a reunião, de agosto, que se tornou viral no dia 20 de novembro, quando Gage postou o vídeo no Instagram.

"Apesar do que é provavelmente um conselho sábio: dizer o mínimo possível e deixar isso passar, eu decidi vir a público, assumir a responsabilidade, pedir as desculpas que o Sr. Gage merece, e oferecer alguns antecedentes dos meus insensíveis comentários", escreveu o diretor antes de se identificar.

Após oferecer ao ator, "pedido de desculpas sincero" por seu comportamento, o diretor reconheceu que Gage "merecia coisa melhor".