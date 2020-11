Recomendado para você : Zezé Di Camargo lamenta morte do pai Francisco

Zezé Di Camargo lamentou a morte do pai, Francisco José de Camargo, nesta terça-feira, 24. Através de post no Instagram, Zezé deu a notícia aos fãs.

"Nenhuma tristeza é pra sempre, como nenhuma felicidade é eterna. Prepara-te para aprender com a dor e viva intensamente o que Deus te deu de presente: 'a vida'. A lágrima que vem da alegria, é a mesma que vem da dor", escreveu o sertanejo.

No clique, o cantor aparece de mãos dadas com o pai. "Peço perdão pela tristeza que estou sentindo agora, porque sei que minha dor também é sua. Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor é tão grande, que me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento, que a vida é assim!! Mais uma vez me perdoe, por insistir que fique aqui. Te amo meu pai!!!"