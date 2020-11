Recomendado para você : Por que Kourtney Kardashian apoia relação de Scott Disick com Amelia Hamlin

Kourtney Kardashian quer o melhor para o ex Scott Disick. Após o ex iniciar romance com Amelia Hamlin, de 19 anos, fonte do E! News revela o que Kourtney, mãe dos três filhos de Scott, acha do namoro.

"Kourtney não se importa com quem Scott namora contanto que ela o mantenha feliz e ocupado", disse a fonte.

Scott está em seu "melhor" momento, adicionou a fonte, dizendo que ele "conseguiu encontrar um balanço entre namoro e o tempo em família".

A estrela de KUWTK e a filha de Lisa Rinna e Harry Hamlin, levantaram rumores de namoro no início de novembro. Os dois parecem inseparáveis nos últimos dias, fazendo viagens aos finais de semana à Santa Bárbara e curtindo passeios nas praias de Malibu.

De acordo com nossa fonte, Kourtney não se importa com o flagra do casal simplesmente por que ela e Scott alcançaram uma relação de co-parentalidade saudável.