Luan Santana estaria vivendo romance com influencer

Recentemente, Luan também levantou rumores de romance com Giulia Be. A dupla que fez parceria na faixa Inesquecível, negou o envolvimento.

Giulia se pronunciou no Instagram na semana passada e revelou que ser namoro com Eduardo Chady chegou ao fim por não aguentar a polêmica com Luan.

"Não existiu traição, não existiu 'dar em cima', não existiu talaricagem", disse ela, que foi apontada como pivô do fim do relacionamento do sertanejo com Jade.

E sobre os rumores de que Luan teria apresentado a loira a seus pais, Giulia explicou o episódio. "Conheci seus pais em um ambiente de trabalho, assim como ele conheceu os meus há meses. Criamos uma admiração mútua e uma amizade".