'Órfãos da Terra' e 'Ninguém Tá Olhando' vencem Emmy Internacional 2020

Programa de Arte

"Jake And Charice" (Japão)

"Refavela 40" (Brasil)

"Vertige De La Chute" (Ressaca) (França)

"Why Do We Dance?" (Reino Unido)

Melhor Atriz

Emma Bading em "Play" (Alemanha)

Andrea Beltrão em "Hebe" (Brasil)

Glenda Jackson em "Elizabeth Is Missing" (Reino Unido)

Yeo Yann Yann em "Invisible Stories" (Singapura)

Comédia

"Back To Life" (Reino Unido)

"Fifty" (Israel)

"Four More Shots Please" (Índia)

"Ninguém Tá Olhando" (Brasil)



Filme/Minissérie para TV

"L'Effondrement" (The Collapse) (França)

"Elis – Viver É Melhor Que Sonhar" (Brasil)

"The Festival Of The Little Gods" (Japão)

"Responsible Child" (Reino Unido)



Série de curta duração

"Content" (Austrália)

"#Martyisdead" (República Tcheca)

"Mil Manos Por Argentina" (One Thousand Hands For Argentina) (Argentina)

"People Like Us" – 2ª Temporada (Singapura)

Programa de Entretenimento sem Roteiro

"Canta Comigo" (Brasil)

"Folkeopplysningen"– Make Lillestrøm Great Again (Noruega)

"MasterChef Thailand" – 3ª temporada (Tailândia)

"Old People's Home For 4 Year Olds" (Austrália)



Documentário

"El Testigo" (The Witness) (Colômbia)

"For Sama" (Reino Unido)

"Granni-E-Minem" (Coreia do Sul)

"Terug Naar Rwanda" (Back To Rwanda) (Bélgica)

Melhor programa no Horário Nobre Americano em língua não-inglesa

20th Annual Latin GRAMMY Awards (empate)

La Reina Del Sur – 2ª Temporada (empate)

No Te Puedes Esconder

Preso No.1

Telenovela

Chen Xi Yuan (Love And Destiny) (China)

Na Corda Bamba (On Thin Ice) (Portugal)

Órfãos da Terra (Orphans Of A Nation) (Brasil)

Pequeña Victoria (Victoria Small) (Argentina)

Melhor Ator

Arjun Mathur em "Made In Heaven" (Índia)

Billy Barratt em "Responsible Child" (Reino Unido)

Guido Caprino em "1994" (Itália)

Raphael Logam em "Impuros" – 2ª temporada (Brasil)

Série de Drama

"Charité 2" (Alemanha)

"Criminal: UK" (Reino Unido)

"Delhi Crime" (Índia)

"El Jardín De Bronce" (The Bronze Garden) – 2ª Temporada (Argentina)