Whindersson Nunes e namorada, Maria Lina, adotam uma gatinha

E vale dizer que os dois pombinhos parecem estar cada dia mais apaixonados! Através das redes sociais, Whindersson revelou que já escreveu música para a amada e que ela é "tudo o que sempre quis".

"No momento eu só to tentando não tornar a vida da pessoa que eu gosto um inferno, é tudo muito novo, e eu sei como isso assusta, eu todos os dias penso: 'Meu Deus do céu eu só tenho 25 anos e toda essa gente sabe da minha vida'. Quero que ela posso ter uma vida normal até quando der", desabafou ele.

"Eu acho ela muito tudo que eu sempre quis, e foi pra ela que eu fiz 'CERRADO'", admitiu ele.