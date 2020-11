Vivi Alves, campeã de Juju Boot Camp, grava com Juju Salimeni em São Paulo

ADRIANA NACCARATO

Meu nome artístico é Dri Nacarato, sou CEO de uma agência de comunicação que hoje trabalha com grandes nomes no mercado. Tenho 148 mil seguidores no insta e trato tudo com muita verdade de forma descontraída. Já assinei coleções de lingerie, joias e hoje ministro palestras sobre empreendedorismo aos jovens e sobre mídia social para quem quer alavancar seu negócio através da mídia social. Adoro sair com os amigos e família. Sou muito versátil, quem me olha me vê uma menina refinada. Quem me conhece enxerga uma mulher batalhadora e engraçada, que precisa estar sempre "montada" para conquistar o mercado.