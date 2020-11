Bruna Marquezine anuncia contrato com a Netflix

Bruna Marquezine acaba de anunciar seu novo emprego após saída da Rede Globo. Nesta segunda-feira, 23, Bruna revelou que é a mais nova contratada da Netflix.

A novidade foi mostrada aos fãs através de vídeo divertido postado nas redes sociais. Nervosa com seu primeiro dia de emprego na nova firma, Bruna sonha com seu grande dia de estreia. "Esqueci de perguntar pro [Bruno] Gagliasso sobre o vale-refeição", brinca a musa.

Em seguida, a atriz "navega" em diversas séries do streaming, como o Gambito da Rainha, Dark, A Maldição da Mansão Bly e Elite. Chegando na empresa, ela passa no recursos humanos para deixar seu documentos e brinca com a outra contratada do streaming. "Nossa que vergonha, carteira de trabalho detonada. Será que a da Maisa também é assim?"