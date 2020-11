Kim Kardashian compartilha história rara sobre hit de Kanye West

Kim Kardashian acaba de revelar uma história rara sobre a relação com Kanye West. Nesse domingo, 22, através do Instagram, Kim celebrou os 10 anos do álbum de Kanye, "My Beautiful Dark Twisted Fantasy", que contém faixa na qual a estrela teve um papel importante.

A canção, que tem participação de Bon Iver, foi lançada dois anos antes do casal começar a namorar em 2012, mas aparentemente, a inspiração para a letra veio de um cartão que ele escreveu para sua então amiga, em seu aniversário de 30 anos.

"Feliz aniversário de 10 anos ao álbum 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy', de Kanye. Para aqueles que não sabem da história por trás de 'Lost in the World'... Kanye não estava conseguindo escrever a letra, e então percebeu que ele tinha escrito um poema no meu cartão de aniversário de 30 anos. Ele pegou o poema que escreveu pra mim e fez a música. Eu guardo tudo!", disse a musa.

Na época do poema, Kim namorava a estrela do NBA, Kris Humphries. Eles se casaram em um evento ao vivo na TV, em agosto de 2011, mas se separaram 72 dias depois, em outubro.