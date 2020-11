Cachorro de Kate Middleton e Príncipe William morre aos 9 anos

Kate Middleton e Príncipe William, que compartilharam clique raro dos filhos, lamentaram a perda de seu cachorro Lupo, de 9 anos. O anúncio foi feito por Kate e William nesse domingo, 22.

Através do Instagram, o casal postou uma foto de seu cocker spaniel e escreveu: "Com muita tristeza, nosso querido cachorro, Lupo, faleceu no último final de semana. Ele foi o coração da nossa família nos últimos 9 anos e nós sentiremos muito sua falta".

Lupo fazia parte de uma ninhada de 2011, de Ella, cachorra dos pais de Kate, Carole Middleton e Michael Middleton. Eles deram as boas-vindas ao cão em sua casa no Palácio de Kensington, no Natal, oito meses após seu casamento. Lupo era tão popular, que em 2014, ele se tornou o tema de um livro infantil.

Ao longo dos anos, Lupo já apareceu em fotos ao lado dos irmãos de Kate, Pippa e James Middleton, e do irmão de William, Príncipe Harry, além de surgir em fotos oficiais da família. Entre os flagras, em 2013, Kate foi vista com o cãozinho no Hyde Park, em Londres, na época ela estava grávida do primeiro filho, Príncipe George.