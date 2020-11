Gigi Hadid post novas fotos com a filha: "Melhor amiga"

Instagram

Essa é a primeira filha de Gigi com seu namorado Zayn. Ela revelou que estava grávida em abril, no The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, e em setembro, o casal anunciou que tinha dado as boas-vindas a uma menina "saudável e linda".

Gigi e Zayn então apresentaram a recém-nascido ao mundo no Halloween.

Em uma foto do Instagram postada no dia 31 de outubro, Gigi surgiu vestida festivamente como Samus Aran, do videogame Metroid, Zayn como um membro da casa da Sonserina, de Harry Potter, e sua filha como Hulk.