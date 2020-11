Kylie Jenner lança coleção de maquiagem de Natal inspirada no Grinch

Se você é fã do filme O Grinch, se prepare! O personagem que foi interpretado por Jim Carrey foi a inspiração por trás da nova coleção de maquiagem especial de Natal da Kylie Cosmetics, marca da Kylie Jenner. Como não amar?

A Jenner compartilhou uma foto dos produtos inspirados na história de Dr. Seuss através do Instagram. A coleção conta com vários batons em bastão e líquido, lápis para boca, paleta de sombras, um kit de sombras em bastão, iluminadores, blushes e um lápis de olho verde oliva.

A estrela de 23 anos falou sobre a coleção no Instagram afirmando que ela está "mais animada com essa coleção do que qualquer outra". Ela adicionou no Twitter: "É a melhor coleção até agora".

Vale dizer que quem compra a coleção completa também ganha caixas e bolsas temáticas do personagem. Veja abaixo: