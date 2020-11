Cara Delevigne se torna sócia de marca de brinquedos sexuais

Assim como Lily Allen, Cara Delevingne está entrando no ramo dos brinquedos sexuais!

A supermodelo se tornou oficialmente uma sócia da marca de brinquedos sexuais Lora DiCarlo. Além de servir como a diretora criativa, a estrela anunciou o sua nova função no Instagram. "A visão da Lora DiCarlo representa muito do que eu acredito - é uma marca liderada por mulheres, focada nelas e inclusiva com o prazer", disse ela para os fãs. "Eu estou muito animada de me juntar com Lora e seu time. Os produtos deles venceram prêmios e redefinem como as pessoas exploram, experienciam e assumem o próprio prazer".

A fundadora Lora DiCarlo também anuciou a sua nova "parceira de prazer", adicionando: "Nós estamos com a missão de desestigmatizar a sexualidade e eu não poderia estar mais orgulhosa de ter uma atriz, modelo e ativista para se juntar com nosso time como Sócia e Conselheira Criativa".

Ela adicionou: "O nosso time e Cara vão trabalhar juntos para continuar quebrando as barreiras da satisfação sexual para todas".