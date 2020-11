Chegou para ficar: as papetes que não saem dos pés dos fashionistas

Você pode se jogar nos modelos mais "dad sandals" (sandálias do papai) em cores neutras e padronagens mais pesadas, ou em itens mais delicados e com brilhos e aplicações. E entre as texturas mais usadas estão as papetes de couro, camurça e plástico.

O sucesso é tão grande, que grifes já criaram seus modelos, como a Chanel, na qual o modelo mais básico custa cerca de R$ 6 mil. Mas é óbvio que para arrasar na tendência você não precisa ficar refém de marcas caras.

Veja abaixo algumas inspirações de looks: