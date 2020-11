Max Ehrich acusa Demi Lovato de "explorar" o término deles por "atenção"

Michael Buckner for Shutterstock, Erik Pendzich for Shutterstock

Essa não é a primeira vez que Demi fala do término. Ela também se abriu sobre tudo na música Still Have Me. Enquanto isso, Ehrich postou sobre a relação algumas vezes nas redes sociais. Ele até chegou a dizer que soube do fim do noivado pelas notícias, porém, uma fonte do E! News garantiu que "Demi tinha falado com ele antes".

Na verdade, uma segunda fonte adicionou que ela estava "tendo problemas para fazer com que Max a deixe em paz".

"Demi não quer contato com Max agora", disse outra fonte ao E! News assim que eles terminaram. "Ela está completamente constrangida com o jeito que ele está agindo e por ele ter falado sobre tudo publicamente. Ela não quer mais nada com ele".