Emma Corrin, a Diana de The Crown, apoia liberdade de não se depilar

Sua relação com a beleza começou a ganhar vida quando ela entrou na faculdade.

"Quando eu estava no segundo ano, comecei a ter acne hormonal adulta no meu queixo e na minha testa. Eu nunca tinha tido problemas de pele antes, então fiquei surpresa. Está tão ligado à sua autoconfiança. Eu surtei e comecei a fazer de tudo o que existe no mundo em termos de suplementos, tentar todos os cuidados de pele, e eu estava procurando no Google eternamente, 'Como se livrar de acne hormonal'. Eu até mesmo pensei em tomar remédio".

Após conseguir controlar sua acne, a atriz revelou que ainda enfrenta alguns problemas de pele, mas agora sabe lidar melhor com eles.

"Eu ainda tenho reações quando estou menstruada, ou apenas por coisas da vida. Eu fico tão ciente quando minha pele está ruim. Eu acordo, me olho no espelho, vejos as marcas e penso, 'Merd*, isso está horrpivel, esse é o pior dia'. Mas isso diz muito sobre o quanto estamos condicionados a achar que temos que nos conformar com essa ideia de perfeição".